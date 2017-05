Este fin de semana el GP de España tuvo como protagonista a un tierno fanático de Ferrari que lloró desconsoladamente a la salida del finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), quien abandonó la carrera un minuto después tras un incidente en la salida con Max Verstappen (Red Bull).

La carita del pequeño rubio no volvió a verse en cámara hasta mucho después y en una situación completamente distinta: los responsables de relaciones públicas de Ferrari cruzaron la pista, ubicaron al niño y a sus padres en la platea, y los invitaron al hogar de la ‘Scuderia’ en el paddock de Montmeló.

El gélido Raikkonen -normalmente inconmovible- ensayó la mejor sonrisa para sacarse una fotografía con uno de los héroes de la jornada: el pequeño francés Thomas Danel, de 6 años. El piloto finlandés le obsequió una gorra y un par de botas de carrera. Además, miró con él el resto de la carrera.

Nice guy Kimi says: No more tears. #F1 pic.twitter.com/pgVooENZVv

