Lo volvió a decir y con énfasis, “no hay aumento del pasaje, eso se determinará en el último trimestre del año”, dijo el presidente de la Mancomunidad de Transporte y Tránsito Urbano en la zona norte de Anzoátegui, Manuel Tocuyo.

Esto en referencia a los ajustes que han venido haciendo en las lagunas líneas de transporte del área metropolitana. Aseguró que el pasaje en autobús sigue siendo de Bs. 80, carritos por puesto Bs. 130 y busetas de las Caribes Bs. 100.

“No se ha determinado otra cosas que no sea que quedó clara y sustentada en un oficio, el cual fue firmado por todos los presidentes de líneas, entonces no veo cual es el desacato”, indicó.

Tocuyo señaló que diariamente están recibiendo entre 20 y 30 denuncias de ciudadanos que se ven afectados con el cobro excesivo del pasaje.

“El pasado jueves comenzaron las asambleas con los comunidades, estamos escuchando al pueblo”, dijo.

Detalló que la mayoría de las denuncias provienen del sector El Viñedo en Barcelona, sin embargo no se desestiman otras como Lechería y Puerto La Cruz.

Al preguntarle sobre el cobro desmedido de la tarifa en el municipio Urbaneja sostuvo que “esto se definirá en asambleas”.

Sin embargo los que están cansados y aún siguen pagando por la necesidad son los usuarios que recurren a estar rutas para llegar a Lechería.

El pasajero, Josué Mendoza, comentó que desde diciembre comenzaron a cobrar Bs. 150 cuando el costo del viaje era de Bs. 130, “lo hicieron porque se trata de diciembre y así se quedó. Pero nada pasa con denunciar, de verdad que no se para que piden que hagamos eso si igual no hacen nada. El sector transporte es una mafia en todos lados”, aseveró.

En lo que respectiva a la avenida Intercomunal, los usuarios también hicieron fuertes críticas.

Tal fue el caso de Josué Noguera, quién manifestó que ha tenido que presenciar cómo tanto el conductor de la unidad así como el colector consumir bebidas alcohólicas mientras hacen su trabajo, “aquí se perdió el respeto por todo, los choferes son alzaos y nadie les puede decir nada porque te dan una mala respuesta y hay hasta quienes pueden hacerte algo”, dijo.

Inseguridad latente

El equipo reporteril de El Norte escuchó las quejas de algunos transeúntes que esperaban abordar las unidades que con destino hacía Lechería. Algunos coincidieron en que después de las 6:00 de la tarde no se puede estar en las paradas porque arrebatan todo lo que llevan.

Leomar Jiménez, contó su propia historia, “la semana pasada estaba aquí y llegaron dos tipos en moto, me sacaron una pistola y me dijeron que les entregara lo que llevaba, de los nervios salí corriendo y no me hicieron nada”.

