Estamos inmersos en pleno deterioro del capitalismo. No hemos incidido aún en su extinción.

No lo harás mientras formes parte de el en su cultura. Venezuela ha constituido un marco legal y una emoción favorables para salir de el. Aún no afinamos el concepto ni la conciencia termina definitivamente de instaurarse en el cuerpo para la nueva vida. Hábitos de vivir se han hecho costumbre por demasiados años. Muchas veces hasta lo sabes, pero no encuentras cómo abandonarlos. A lo mejor no podremos, pero sí fracturar y contribuir a su derrumbe para que las generaciones futuras conformen la nueva cultura del porvenir.

Por ejemplo: En Venezuela provocamos y establecimos nuevas formas de propiedad inaceptables para el capitalismo, por eso nos odian y más aún porque cualitativos sectores del pueblo ya saben eso y no van a retroceder. Pero en lo que hay que hacer con la propiedad, el capitalismo impone su concepto, pues aún somos capitalistas en su cultura, en su costumbre.

No pidas un Gobierno perfecto. Quienes administran el Estado no son dioses ni extraterrestres. Ellos también están inmersos en nuestros propios valores. Los errores que cometemos nosotros también los cometen ellos. Es la misma calidad de gente la que está en un consejo comunal y en un ministerio. Habrá corrupción en ellos, pues no vivimos en una nueva sociedad, sino en pleno derrumbe de la actual.

Lo que sí es verdad es que este Estado con todas sus desviaciones no te ha abandonado y no en balde los grandes poderes económicos mundiales lo adversan. Usted puede proponer y reclamar al Gobierno Bolivariano la propiedad comunal, pero eso no se lo puede exigir a un supuesto gobierno de la oposición porque eso nada tiene que ver con sus proyectos privatizadores neoliberales.

Ellos son los mismos que en el pasado tuvimos que hacerles huelgas para que aumentaran los sueldos. Ellos son los mismos que en el pasado retrasaban el salario por meses en la Administración Pública para engordarlos en los bancos. ¿O es que acaso no se recuerda? No han pasado tantos años de eso.

Señores de la rapiña empresarial: si suben los precios, subimos los salarios y ustedes tendrán que subirlos también a los trabajadores y pagar mayor impuesto.

Qué debemos atacar la corrupción, la especulación, el bachaqueo y las mafias, pues claro, pero no pierdas tu capacidad de análisis ni la correcta percepción del momento histórico.

Gino González