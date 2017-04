Ayer en la tarde, el plantel de Marinos de Anzoátegui tuvo su primera práctica bajo las órdenes del entrenador boricua

El nuevo director técnico de Marinos de Anzoátegui, el puertorriqueño Tony Ruiz, llegó ayer al Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui de Barcelona y en la tarde tuvo su primer entrenamiento con la plantilla de jugadores.

“Venimos con buenos deseos y mucho ánimo de hacer las cosas bien, Marinos es un equipo de tradición y ahorita el récord no refleja todo lo bueno que es, tenemos grandes figuras, vamos a trabajar en tres prácticas corridas antes de enfrentar nuestro primer reto que es Cocodrilos de Caracas en nuestra casa”, dijo el boricua en el terminal aéreo.

Ruiz, asume las riendas del quinteto anzoatiguense con balance de cuatro triunfos y seis derrotas (4-6), tras cinco semanas de acción en la temporada 2017 de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB).

“Ese récord no es para Marinos, aquí venimos a trabajar y mejorar muchas cosas, tengo la información del equipo, pero quiero verlo en la cancha para analizar qué bueno tenemos y qué debemos mejorar de inmediato; quienes me conocen saben que me gusta mucho la defensa, hay que esforzarse en ese aspecto, no permitir tantos puntos”, explicó el timonel.

También agregó el dirigente isleño: “quiero que los buenos mensajes que he recibido por mis redes sociales desde mi anuncio como entrenador se transformen en apoyo en la Caldera, que sea esa que a muchos nos daba terror venir a jugar por lo intenso que son los fanáticos apoyando a Marinos, quiero ver nuestra casa totalmente llena”.

El flamante entrenador de la Nave Oriental habló de su plantilla y de qué podría necesitar para mejorar.

“Contamos con muy buenos criollos, creo que tenemos que tener un centro que domine los tableros; para correr necesitamos tomar los rebotes primero, hay que comprometer al equipo completo en los rebotes”.

Ruiz tendrá su primera experiencia en el banquillo naval martes y miércoles, recibiendo a Cocodrilos de Caracas, líder de la Conferencia Oriental con marca de 14 victorias y dos derrotas.

“Hay que jugar con inteligencia, tienen un muy buen inicio de temporada, es el actual campeón, vamos a realizar ajustes”, expuso el timonel insular.

Esta será la novena campaña de Ruiz en el basquet rentado nacional, luego de tres temporadas con Guaros de Lara (2008, 2009 y 2012), otras tres con Guaiqueríes de Margarita (2010, 2011 y 2015), una con Gaiteros del Zulia (2013) y otra con Panteras de Miranda (2014), de acuerdo con los datos aportados por el numerólogo de la LPB, Pedro Marrero.

En todo su andar en el circuito criollo, Ruiz acumula récord de 133 victorias y 121 derrotas.

Berroterán será asistente

Junto al nuevo entrenador también se unió a Marinos el asistente técnico Manuel Berroterán, quien también estará en el entrenamiento nocturno de este domingo.

“Siempre quise venir a Marinos, como jugador no pude pero ahora me uno al cuerpo técnico con Tony, es un honor estar en esta organización, tengo amigos aquí, con quienes jugué”, dijo Berroterán.

Materán y Fontena

El sucrense ficha de Marinos Juan Fontena aportó seis puntos, seis rebotes y tres asistencias y su equipo, Toros de Osorno, superó 87-76 a ABA Ancud, con lo que se tituló en la Conferencia Sur de la Liga de Chile y ahora irá por el cetro nacional contra el monarca de la Conferencia Norte.

El también miembro de Marinos, José Materán, regresó al filial de Weber Bahía y aportó nueve tantos, cinco rebotes y tres asistencias, en paliza 73-40 de su equipo sobre Argentino de Junín, en la Liga de Desarrollo de Argentina.

Redacción