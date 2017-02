Torrealba considera que hay políticos dentro de la coalición opositora que lo critican “como si no fueran parte de ella

Jesús Torrealba, secretario general de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), expresó durante una entrevista en Unión Radio “que hay políticos dentro de la coalición que lo critican como si no fueran parte de ella”.

“Estoy aquí porque compartí la estrategia democrática, constitucional y pacífica en común (…) Demostramos que no sentarnos más con el Gobierno no es discurso, es conducta”, dijo.

Esto lo dijo luego que el excandidato presidencial Henrique Capriles planteó este martes la salida del secretario ejecutivo “para permitir una nueva dirección que logre consensos” dentro de la alianza opositora.

“Tiene que haber un cambio en la forma que conduce la Mesa, si quien tiene la responsabilidad de conducir la Mesa no es capaz de construir consenso ni es capaz de sentar a las partes, y que haya diálogo entre las partes, lo lógico es ponerse a un lado”.

El gobernador de Miranda señaló que este planteamiento no debe tomarse como un tema “personal” contra Torrealba, pero “lo cierto es que la Mesa desde el mes de diciembre viene anunciando que va a anunciar que viene un relanzamiento”.

Mientras sea vocero lucharé por una unidad de propósito”, señaló Torrealba, en respuesta a Capriles, quien afirmó que la plataforma está “haciendo su mejor esfuerzo” para mantenerse y ofrecer una ruta a quienes se oponen al Gobierno.

Revisión

“El gobierno cuenta solo con 20% de la intención de voto y la Unidad 80%, pero si se fractura perderemos fuerza. En la MUD debe haber un cambio profundo. Si no hay la capacidad de lograr el consenso, hay que revisarse. Sé que se está haciendo el mejor esfuerzo para reagrupar ideas y buscar una ruta. Eso es lo que la gente quiere”, manifestó Capriles.

El opositor insistió en que la Unidad debe reinventarse e invitó a los venezolanos a ejercer su ciudadanía. Dijo que no se deben abandonar los derechos constitucionales. “Estamos a la espera de que la Unidad fije una ruta para empezar a recorrer el país y llegar a los pueblos más recónditos para organizar a la gente en el ejercicio de su ciudadanía. Debemos cambiar el no pasó nada, por el sí pasó algo. Protesten porque el Gobierno lo somete a usted a depender de una bolsa de comida. Hay que derrotar el miedo. El país no necesita otro Mesías ni otro caudillo para salir de la crisis, lo necesita a usted”, dijo, según nota de prensa .

“El mecanismo ideal para conseguir el cambio político es el voto, así lo considera la gran mayoría de los venezolanos”, aseveró.

Batalla

El Gobernador de Miranda, Henrique Capriles, dijo que si la oposición no da la batalla para que haya elecciones, el 2017 culminará sin comicios, pues a su juicio el gobierno no quiere medirse. “La respuesta del gobierno es que las elecciones serán cuando el CNE disponga, es lo único que dicen. Lo cierto es que no hay cronograma electoral y la lucha sin cuartel debe ser para haya elecciones”.

