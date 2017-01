El contralor sanitario, ingeniero Reny Valdez, aseguró que en 2016 fueron desplegadas varias supervisiones ante la cantidad de irregularidades presentadas por la ingesta de esta raíz

“Se me murió en los brazos. No tuve la oportunidad de entrar al centro de atención de salud pública para que, por lo menos, le dieran los primeros auxilios. Se me murió”.

El robo de una yuca amarga de un sembradío en la zona rural del municipio Simón Bolívar para la preparación de una sopa, ocasionó la muerte de la primera hija de Yadeisi Morey. Era una pequeña de tan solo tres años de edad.

Desde el Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense en Barcelona (Senamecf), el ama de casa contó que la sopa fue preparada para la hora del almuerzo.

Antes de continuar, aclaró que la comida fue consumida por su hija y su hermana de diez años de edad, quien a pesar de haber presentado síntomas de intoxicación se encuentra fuera de peligro.

Yadeisi contó que el tiempo fue uno de los factores que jugó en contra de su bebé, pues su casa que se sitúa en el caserío Santa Cruz queda a tres horas del primer centro de salud. El ambulatorio de Bergantín, ubicado en el poblado con el mismo nombre, pudo haber sido el lugar donde salvaran a su hija, pero vuelve y repite, “no me dio chance, se me murió en los brazos”.

Recordó que fue a las 7:00 de la noche del jueves que su pequeña se levantó vomitando, producto de la ingesta de la yuca que había sido hurtada por unos familiares. “ellos no sabían que era amarga”, citó.

Con el deceso de esta niña, la cifra de muertes por el consumo de este tubérculo asciende a tres, solamente en lo que va de 2017, en el estado Anzoátegui.

Los primeros casos se registraron en la zona sur de la entidad. El 9 de enero, en el sector El Basquero, zona rural del municipio San José de Guanipa, siete personas se intoxicaron tras haber elaborado y comido casabe. En este hecho resultó muerto un niño de dos años de edad. Todos los afectados fueron trasladados hasta la emergencia del Hospital Rafael Tobías Guevara en la capital anzoatiguense.

Dos días después, específicamente el 11 de enero, Inés María Tempo, de 38 años de edad, de origen indígena y habitante de la comunidad de Barbonero en el municipio Freites, murió envenenada tras consumir casabe de yuca amarga. Sus restos fueron llevados hasta el hospital Felipe Guevara Rojas de El Tigre.

Solo por milagro

Durante esta semana, diez han sido los menores que han recibido atención en el hospital anexo pediátrico de Barcelona por la misma causa, corriendo todos con la suerte de salir airosos del envenenamiento.

Ocho menores de edad recibieron los primeros auxilios el 18 de enero en el nosocomio barcelonés. Seis de ellos fueron dados de alta, pero los dos restantes, de uno y tres años respectivamente quedaron hospitalizados en la sala de observación médica.

Rosa Rondón, madre de siete pequeños y abuela de una, contó que su hijo de 16 años de edad apareció la mañana del lunes en su casa ubicada en el sector El Eneal de Barcelona con una bolsa de yuca, “no sé de dónde la sacó, si la compró o se la regalaron, pero yo la preparé y todos comieron”, prosiguió.

Gracias a las súplicas misericordiosas de sus padres, los infantes aún tienen vida. Como lo expresó, abrazadas a sus hijos, “gracias a Dios no pasó a mayores”.

Ese mismo día, pero en la noche, se dio el ingreso de otros dos pequeños. Tres y cinco años de edad tenían los protagonistas de este nuevo hecho. El consumo de una sopa, como lo expresó su progenitor, Héctor Guerra, intoxicó a sus muchachos. Contó que otras diez personas comieron de la preparación, sin embargo los efectos repercutieron con mayor fuerza en los menores de edad.

A finales de 2015 y el 2016, a consecuencia de la escasez de productos de la canasta básica, según dejaron saber algunos de los entrevistados, se incrementó la demanda en el consumo del tubérculo, “hay que comer lo que se consiga”, dijo Norela Jiménez, pariente de uno de los afectados.

Comentó que la premura de no pasar hambre y resolver con lo que fuera más fácil, hizo perder el cuidado que se le debe tener a este alimento.

El 13 de octubre de 2015 se encendieron las primeras alarmas en el sector La Montañita en la jurisdicción sureña, cuando un niño de tres años murió luego de comer yuca amarga. En este hecho, el hermano de cinco años también resultó intoxicado.

Seguidamente, el 16 de noviembre de 2015, dos niñas de tres y un año de edad fueron hospitalizadas tras consumir la raíz amarga. Las pequeñas, que no eran parientes, estaban con sus madres en una casa en el sector Los Chaguaramos de El Tigre.

En agosto de 2016, cinco hermanos de doce, diez, ocho, cuatro y dos años se envenenaron tras comer yuca y sardinas, en el sector Las Delicias de El Tigre.

Durante ese mes, exactamente el 29 de agosto en el sector Bicentenario del municipio San José de Guanipa se dieron dos envenenamientos más. Los involucrados resultaron ser dos hermanas de 6 y 7 años de edad.

Los meses siguientes no pasaron sin novedades de este tipo. La ingesta de yuca amarga o de su derivado, el casabe, seguían dejando consecuencias. El 24 de octubre del mismo año, una adolescente de 16 años de edad ingresó al hospital Felipe Guevara Rojas de El Tigre, con una intoxicación por la misma causa.

La adolescente, habitante del sector Ezequiel Zamora II del municipio San José de Guanipa estaba preparando casabe y mientras probaba el producto para saber si le faltaba sal, se intoxicó.

Silencio

En los últimos días y ante el repunte que han tenido estos casos, las autoridades han guardado absoluto silencio.

Las últimas declaraciones que se dieron a conocer fueron ante el deceso de la niña de dos años de edad, ingresada sin signos vitales en el Hospital Tobías Guevara de Barcelona.

Para ese entonces, la epidemióloga del estado Anzoátegui, Marisela Azócar, habría hecho mención de que la yuca al ser cocida, expulsa un elevado contenido de cianuro, siendo esta una sustancia letal para el organismo.

Inspecciones

El contralor sanitario, ingeniero Reny Valdez, también dio sus explicaciones en relación a las supervisiones que fueron desplegadas por el organismo que preside en el 2016, ante los sonados casos de envenenamiento a causa de la ingesta de este alimento.

Sostuvo que las inspecciones fueron desplegadas por la gran cantidad de anomalías que se habían presentado por el consumo de varios productos, en los que toma mayor preponderancia la yuca amarga.

Sin embargo, hasta la fecha no han sido anunciados nuevas inspecciones.

Proceso

El lavado de las raíces, el colado o tamizado, la sedimentación, la fermentación y el secado al sol son los pasos principales que la conversión de este alimente debe tener.

El proceso puede realizarse manual o mecánicamente.

La modernización de este método de detoxificación lo hace un poco más complicados pero a la vez más seguros.

Zorymar Medina

[email protected]