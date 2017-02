El presidente estadounidense defiende el “tono duro” de sus conversaciones

Las turbulentas conversaciones telefónicas mantenidas con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y con el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, no son una excepción, sino la nueva norma en la Casa Blanca de Donald Trump. Así lo ha advertido este jueves el presidente republicano, al anunciar que no piensa bajar el “tono duro” de sus conversaciones con sus homólogos, le pese a quien le pese.

“Créanme, cuando oyen hablar de las llamadas telefónicas duras que estoy teniendo, no se preocupen. No se preocupen”, dijo Trump durante el Desayuno Nacional de Oración, una cita anual en Washington. “Prácticamente, todos y cada uno de los países del mundo se han aprovechado de nosotros, pero eso no va a seguir sucediendo”, agregó. “El mundo tiene problemas, pero vamos a arreglarlos, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo hago, arreglo cosas”, insistió el republicano.

Trump respondía de esta forma a las informaciones surgidas en las últimas horas sobre el tono tumultuoso y hasta agresivo que ha empleado en al menos dos conversaciones con líderes internacionales. La Casa Blanca desmintió la pasada noche que Trump amenazara, como afirmó en un principio la agencia AP, al presidente Enrique Peña Nieto con enviar tropas estadounidenses a México para lidiar con los “bad hombres”, término despectivo con el que en el pasado el republicano se ha referido a inmigrantes y a criminales de origen hispano como los cárteles de la droga.

Este jueves, fuentes de la presidencia estadounidense dijeron, según la misma agencia, que esas palabras habían sido dichas en tono “ligero”.

La presunta amenaza también fue rechazada públicamente por el Gobierno mexicano, que afirmó que el tono de la conversación telefónica de Trump con Peña Nieto el viernes fue “constructivo”.

Redacción

redaccion@elnorte.com.ve

Con información de El País