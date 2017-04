1 La militarización del Estado. Los procesos políticos en Washington y Caracas tienen un denominador común: la insidiosa militarización del Estado. La causa de la militarización en ambos países es, esencialmente, la misma: una crisis sistémica que hizo entrar en pánico a la oligarquía y la élite en el poder, induciéndolas a refugiarse en la fuerza armada, para salvar sus intereses. La falla del sistema de transferir adecuadamente el poder estatal de una fracción hegemónica de la clase dominante a otra, desató la crisis. No se cumplieron las tres condiciones políticas imprescindibles para el éxito de un macroproyecto político en una sociedad de clases: un liderazgo óptimo, un programa acertado y una organización eficiente para enfrentar los desafíos de la situación. Fracasaron los filtros elitescos del sistema de rotación del poder clasista burgués, al permitir la llegada de operadores ignorantes, incultos y demagógicos –basados en fuerzas amorfas– a la cúspide del poder formal. Ahí encontraron un ecosistema compuesto por núcleos de poderío altamente organizados y eficientes. En el choque resultante, se impusieron, por supuesto, los “ejércitos” organizados y compactos del sistema, a sus contrincantes amorfos-ignorantes-demagógicos. En otras palabras, el subsistema más letalmente operativo de la sociedad burguesa, su burocracia (fuerza) armada, se apropió del centro de gravitación del macro-sistema, desplazando gradualmente los componentes disfuncionales y anárquicos. Por default, es decir, por lógica sistémica, Trump y Maduro se volvieron periféricos e insignificantes para el funcionamiento ordenado de la macroestructura, quedando como iconos propagandísticos. En lenguaje político-mercantil, sucumbieron a un proceso de prostitución con los militares

2. El criminal ataque a Siria

La prostitución política del estafador Trump ante el complejo militar-industrial anglo-sionista –y que me perdonen los honestos trabajadores sexo-servidores el uso del término– tiene su manifestación más clara en su ataque militar a Siria, en franco apoyo a los terroristas de ISIS. El ataque es la culminación temporal de su larga cadena de derrotas políticas, desde que asumió la presidencia, y su capitulación final ante el proyecto político de los neofascistas que demagógicamente se califican de neoconservadores (“neocons”, Bush, Obama, Clinton). Trump ya no es más que una fachada de los militares y del gran capital que deciden la agenda imperial, en la misma medida que Maduro no es más que una fachada civil para las bayonetas que lo sostienen. Ambos son payasos en sus democracias circenses, que hacen piruetas distractoras, mandadas por la burocracia armada. Hay que subrayar, sin embargo, que los militares venezolanos no son el flagelo de la humanidad entera, como sí lo son sus homólogos gringos.

Heinz Dieterich

