La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), ratificó a través de su cuenta en Twitter, el compromiso del expresidente de España, Jorge Luis Rodriguez Zapatero, en torno al diálogo político en Venezuela entre gobierno y oposición.

“He apostado, apuesto y apostaré por un diálogo político, aún en situación de antagonismo y de diferencias insalvables, como el único camino para el futuro de ese país”, expresó Rodríguez Zapatero según se afirma en el Twitter @unasur.

