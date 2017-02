Luego de que se dicte la orden de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo por haber recibido presuntamente 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, la universidad de Stanford anunció que suspenderá el cargo de investigador visitante que posee Toledo si es que es capturado por las autoridades peruanas.

“Si toma lugar un arresto, su status como investigador visitante será interrumpido hasta tener un resultado en el proceso judicial”, indica el comunicado, publicó diario La República.

La institución académica norteamericana dejó en claro que Toledo no dicta clases ni tampoco recibe un sueldo formal, pero si recibe un pago, a través de una donación, por sus investigaciones académicas. Esta medida será temporal hasta que haya un resultado en el proceso judicial.

“Alejandro Toledo ha sido un investigador visitante. No es un empleado y no es un profesor. No tiene responsabilidades laborales ni dicta clases en Stanford”, dijo Ernest Miranda, director de Comunicaciones de la Universidad de Stanford.

La universidad de Stanford dijo que no emitirá mayores comentarios y que no interferirá en asuntos judiciales. Sin embargo defendió “el derecho de cada persona al debido proceso”. Alejandro Toledo estaba encargado de una investigación sobre la educación en América Latina y por tanto tenía acceso a las instalaciones de la universidad ubicada en California.