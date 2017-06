Quienes esperaban desde la madrugada del viernes por adquirir el producto, se desesperaron por el retraso

La larga espera para poder adquirir un cilindro de gas doméstico colmó la paciencia de un grupo de usuarios, que ayer decidieron protestar nuevamente frente a la planta de Pdv Gas Comunal ubicada en la zona industrial de El Tigre.

A las 10:30 de la mañana, un grupo de personas que se encontraban desde la madrugada del viernes en cola, en vista de que llegó un camión y solo vendió unas pocas bombonas, alzaron su voz de protesta.

El usuario José Gregorio Hernández dijo que de 12:00 del mediodía a 1:00 de la tarde llega un camión a vender, pero el jueves se quedaron esperando y no querían pasar ayer por lo mismo.

“Aquí hay padres de familia y mujeres con niños pasando trabajo. Yo llegué a las 4:00 de la mañana y tengo tres días haciendo cola, vienen y venden muy poquito”, dijo Hernández.

El ama de casa Alida de Blanco acotó que tiene toda la semana cocinando en hornilla eléctrica porque no tiene gas.

“Nos tienen en incertidumbre, dicen que no hay gas, que viene de Barcelona, de Pirítu, que el gerente no ha llegado, y ya yo tengo tres días en esto y es lamentable que la gente venga de madrugada y se vaya sin nada”, expresó.

Destacó que las veces que llega el camión en la mañana es después de las 8:30 am, por lo que mucha gente que está desde la 1:00 am se va, porque no pueden pasar todo el día en espera.

El ama de casa Nereida Cabello llegó a las 5:00 de la mañana a la cola y ya había perdido las esperanzas de comprar porque no les aseguran que haya gas.

“Ahorita nos dijeron que esperáramos a la 1:00 de la tarde, yo tengo dos días haciendo cola y nada, perdiendo el tiempo, agarrando sol y agua porque nos calamos todo eso”, dijo la mujer.

Agregó que está resolviendo con el microondas porque ni leña se consigue para cocinar.

Efectivos de la Policía Municipal de Simón Rodríguez llegaron al sitio y levantaron la protesta.

Las personas se retiraron de nuevo de la cola, aunque muchos de los que estaban se fueron cansados de tanto esperar.

Ante la dificultad para adquirir los cilindros de gas, los habitantes de El Tigre han tenido que recurrir a la leña para poder cocinar los alimentos.

“Cocinar en leña me ha tocado porque no consigo la bombona, un mes tengo en este rollo y nada que he podido comprar. Hoy (ayer) vine a ver si puedo llevarme una, porque me dijeron que sí había”, contó José Rafael Sánchez mientras hacía una cola en Tigasco.

Sobreprecio

Los usuarios denunciaron que la falla que existe se debe a que los camioneros revenden las bombonas en los sectores.

Indicaron que el cilindro de 10 kilo que cuesta Bs. 50, lo venden en Bs. 5.000 y el de 18 kilos, que tiene un costo de Bs. 250 en Bs. 10.000; mientras el de 43 kilos que cuesta Bs. 600 lo expenden en 20 mil bolívares.

Los manifestantes dijeron que es esa la verdadera razón del retraso en la venta regulada.