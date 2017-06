El monseñor Víctor Hugo Basabe, indicó que el papa Francisco está mucho más activo con la situación de Venezuela, tras la visita de los miembros de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) a Roma.

“Nuestra visita activó mucho más al Vaticano, el Vaticano está activo, mucho más de lo que podemos pensar, antier en un encuentro con los periodistas les decía que si algo me reconfortó fue la claridad del Santo Padre”.

El papa se referiría al proceso de diálogo del último trimestre del año pasado, no dijo ninguna mentira, el proceso de diálogo porque tenemos un gobierno que no acepta los acuerdos que se compromete y la oposición no se preparó y fue dividida”, indicó Basabe.

El clérigo indicó que el Santo Padre “está muy claro con la situación que atraviesa Venezuela”.

Por otro lado contó que “cuando hablábamos con el papa nos dijo que buscaba criterios para entender a Venezuela, y dijo que los referentes históricos serían la Alemania de 1933 y la Rusia de Josef Stalin”.