La venezolana Liloo Fourré superó un viento adverso y problemas con su equipo ayer pero avanzó a la segunda ronda del Mundial de kitesurf que se realiza en Francia, lo cual dedicó a su país.

La vela más pequeña de la criolla (5 metros) se rompió ante las ráfagas de 40 nudos. Para empeorar las cosas, narró en su cuenta en Instagram @liloofourre que justo antes de su heat se dió cuenta de que su vela de 7m no funciona y recurrió a la de 9m.

“Al principio me fue mal porque no aguantaba el viento y me caía (..) Logré hacer mis trucos y pude pasar al 2do round quedando 2da! Mañana vamos por más heats! Esta lucha de hoy te la dedico Venezuela”, escribió Fourré.

Carlos Guipe

[email protected]