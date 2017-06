Crisis y conceptos. Venezuela está al borde de ser calificada por el Derecho Internacional como Estado fallido o Estado forajido. No es exageración y lo explicaré con detalles en mi programa televisivo de los lunes a las 12 del mediodía, La Propuesta, por Tves.

Un Estado fallido es aquel que por su propia ineptitud, no garantiza servicios básicos para la población tales como la seguridad ciudadana, alimentación, medicinas, etc. Y que se encuentra a merced de criminales como terroristas, narcotraficantes, funcionarios corruptos, entre otros. La víctima es la población que respeta la ley pero que vive expuesta a la desprotección del Estado frente a los ataques de los delincuentes.

Ejemplo: actualmente la MUD dicta con sus trancas de avenidas y calles, el horario de trabajo y el derecho al libre tránsito de millones de ciudadanos.

Un Estado forajido es aquel que por su propio abuso del poder, viola sistemáticamente los derechos humanos mediante el uso excesivo e indebido de la fuerza pública y no provee seguridad jurídica. Sus víctimas son tanto los ciudadanos inocentes como aquellos que cometieron faltas y son agredidos con medidas salvajes no permitidas por la ley, ejemplo: asesinato, desaparición forzada, tortura, represión brutal, trato cruel, privación ilegítima de libertad, etc. Se dice que el régimen venezolano implementa terrorismo de Estado y genocidio, o sea, “disparen primero y averigüen después”.

Plan de la oposición internacional

En 2017, la cúpula opositora conocida como MUD desarrolla una campaña de terrorismo que ha generado muertos y heridos con la finalidad de intimidar a la sociedad así como ejercer presión para que el presidente Maduro renuncie y se adelanten las elecciones para sustituirlo en el cargo. Para la MUD es vital convertir a Venezuela en un Estado fallido y forajido al mismo tiempo ya que de este modo pueden darse hipotéticos escenarios que la favorecen como aspirante al poder.

Escenarios degenerativos

A) Cuando la MUD llama a manifestaciones de calle contra el gobierno y siempre aparecen armas y violencia con encapuchados, el mensaje al mundo es que el país está bajo control de una fuerza paralela llamada “Resistencia” pues vivimos en un Estado fallido.

B) Asimismo, cuando tales manifestaciones se combinan con encapuchados que poseen bombas Molotov, cohetones, chopos, barricades, guayas (medios artesanales capaces de asesinar) y muchas veces armas de fuego que son usadas para atacar efectivos militares, se está concretando una acción de provocación para que la fuerza de orden público (GNB, PNB, etc) responda y si tal contestación es excesiva o lo parece, se acusará a Venezuela de Estado forajido, o sea, sistemático violador de derechos humanos.

La Otan, la OEA, la ONU y EE. UU.

Al prolongarse por meses, la combinación de Estado fallido y Estado forajido ha sido devastadora creando daños humanos y materiales en países como Siria donde el imperialismo internacional contribuye con la oposición terrorista dentro del país. Esta operación procura promover la intervención militar extranjera en virtud de que el país afectado luce hundido en su autodestrucción o guerra civil donde masas de personas se matan entre sí en nombre de diferencias políticas.