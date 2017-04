“Tres días de cierre representa para todos una gran pérdida aunado a la baja en las ventas regulares”

Los tres días de Ley Seca que decretó el gobierno nacional, mantiene en alerta al sector licorero del municipio Anaco.

El presidente de la Asociación de Licoreros del municipio en la ciudad gasífera, Exzer García, destacó que la restricción de venta de licor los días 13, 14 y 16 por el asueto de Semana Santa, disminuirá más la distribución que hasta ahora está en un menos de 60 a 70 %.

Expresó el comerciante que aunado a esto ya vienen sufriendo por el aumento del precio de las bebidas, y con lo que antes compraban 40 cajas de cervezas ahora sólo adquieren 10 y si antes vendían 200 cada fin de semana ahora no pasan de 50; igual situación pasa con el licor seco que era el más económico y accesible para el público, paso a ser inalcanzable.

Con respecto al producto que les quedará en depósito por los días de restricción, dijo García que no hay licor en las bodegas porque ahora adquieren lo justo que se venderá, ya que no pueden darse el lujo de tener mucha mercancía fría porque es una inversión que no es fácil de recuperar.

Acotó, que las licorerías los días lunes, martes, miércoles y sábado abrirán en horario normal de 11 am a 9 pm; mientras las tascas y cantinas lo harán de 6 pm a 1 am y los restaurantes-tascas de 12 pm a 3 am, pero los dos días de asueto, jueves y viernes santo, así como el domingo 16, las santamarías se mantendrán abajo.

En riesgo

En Anaco aún se mantienen abiertos 240 negocios actualizados, pero muchos están cercanos al cierre eminente porque tienen que pagar un alquiler costoso y de 100 cajas de cerveza que vendían en una semana ahora no pasan de 40.

Elsy Barrios

[email protected]