Un Ferrari que alguna vez perteneció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue vendido en una subasta este fin de semana a un precio récord.

El Ferrari F430 F1 Coupe 2007 lo compró Trump nuevo hace una década.

Él no lo manejo mucho. Trump vendió el superauto en 2011 con menos de 2.400 millas (3.862 kilómetros) recorridas.

El vehículo volvió a cambiar de manos el sábado por 270.000 dólares en una gala de Auctions America en La Florida. La casa de subastas no dio el nombre del comprador.

El Ferrari rojo apareció en la sala de subastas hacia las 5:30 pm ET mientras en las bocinas se escuchaba el “hail to the Chief”, el himno oficial del presidente de Estados Unidos.

Al principio parecía que el auto no se iba a vender. Dejó el podio con una oferta máxima de 245.000 dólares, que no alcanzaba el mínimo requerido para la venta.

El Ferrari, de acuerdo con Auctions America, se vendió “solo unos minutos después de dejar el podio”.

La cifra de 270.000 dólares es la máxima en la que un Ferrari F430 Coupe con transmisión automática ha sido subastado, de acuerdo con la aseguradora especializada Hagerty Insurance.

“Versiones similares del modelo sin un origen tan célebre consiguieron tradicionalmente entre 125.000 y 175.000 dólares, dependiendo del kilometraje, las condiciones y el equipo opcional”, dijo Auctions America en un comunicado.

Antes de la subasta, Auctions America dijo que esperaba vender el auto por entre 250.000 y 350.000 dólares.

El nuevo dueño del Ferrari recibirá el auto con poco más de 6.000 millas (casi 10.000 kilómetros), y viene con una copia de la factura original que presume la “intrépida firma” de Trump, dijo Auctions America.

Con información CNN