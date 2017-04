José Vielma Mora, gobernador del estado Táchira, se expresó en relación a la publicación del decreto 175 aprobado el pasado 27 de abril el cual establecía que estaba prohibido las manifestaciones de calle que alteren la paz o generen violencia en la entidad.

El mandatario aseguró que la medida se debe “escalada de violencia registrada en actos públicos, notorios y comunicacionales, durante los últimos días, y que busca la paz y el decoro del Táchira”. Aseveró que busca evitar el quebrantamiento del orden público y que las manifestaciones que se produzcan en la localidad no generen “violencia, zozobra, terror y odio en la población”.

“Sí se puede protestar, es un derecho que respetamos”, expresó el mandatario regional desde la Residencia Oficial de Gobernadores, acompañado de algunos de jefes de los organismos de seguridad.

Mora aclaró que lo que estaría prohibido es obstruir las vías y cercenar los derechos al libre tránsito, a la educación y la salud de las demás personas.

“Que quede muy claro, apruebo y apoyo el derecho a la huelga y la protesta, doy permiso a ambas, siempre que estas sean pacíficas y no dañen a otras personas, entes del Estado, empresas públicas y privadas, pero no queremos más muertos ni heridos en el Táchira (…) No queremos más comercios quemados”, enfatizó Vielma Mora.

Con información de El Nacional