El utility barcelonés Alexi Amarista volvió de Estados Unidos luego de realizarse los exámenes médicos exigidos por Rockies de Colorado y estará disponible para el juego de esta noche

Caribes de Anzoátegui visita esta noche el estadio Luis Aparicio “El Grande” para intentar tomar ventaja en la serie semifinal de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp) contra Águilas del Zulia, antes de que el manager Omar López se ausente por los siguientes dos juegos.

La Tribu Oriental va a ratificar el dominio que tuvo en casa de los rapaces en la Ronda Regular, donde consiguió victorias en tres de los cuatro compromisos. De hecho, fue en Puerto La Cruz donde dejó foja de 1-3.

Wilfredo Ledezma abrirá el tercer duelo de la serie. El zurdo fue escogido en el draft de sustituciones para las semifinales, esta campaña sumó dos presentaciones ante Zulia y una apertura. El 14 de diciembre lanzó 5.1 episodios en blanco como visitante, permitiendo trío de incogibles, saliendo del juego sin decisión. En postemporada refleja récord de 3-1 con 2,29 de efectividad en 37 presentaciones.

La cuarta carta en la rotación de los aborígenes será el dominicano Ángel Ventura, mientras que Daryl Thompson actuará el viernes; la cuarta salida del estadounidense en la zafra. En 14.2 innings de labor tiene efectividad de 2,45.

“Lo teníamos aquí para cualquier circunstancia y tomamos la decisión. Está preparado. Pasó por un momento bien difícil con la gripe, pero se recuperó. Contamos con él, como siempre”, destacó el coach de pitcheo Mike Álvarez.

“Es un guerrero. Dará todo lo que tiene. Sabe pitchar. Conoce esta liga y su experiencia está más que comprobada. Su repertorio está un poco bajito, pero él es todo un fajador en el montículo, ya lo ha demostrado y lo seguirá demostrando cada vez que tenga la oportunidad”, agregó el técnico.

Thompson realizó su primer entrenamiento el viernes por la tarde, luego de que superara su malestar físico, indicó que está listo para regresar al morrito, con la mirada puesta en la Final.

“Me siento muy bien. Hice una sesión de práctica de bateo en vivo en días y me fue bastante bien. Estoy listo y ahora que sé que voy a abrir el quinto juego, estoy mucho más motivado.

Estoy para ayudar al equipo”, comentó Thompson.

El veterano de cinco años en la Lvbp, ha realizado 12 aperturas en postemporada y su balance es de 2-3, con 3.88 de efectividad en 58 innings. Su actuación en la 2014-2015 fue clave para que Caribes se titulara campeón y acompañó al club hasta la Serie del Caribe.

Regresa Amarista

El estelar Alexi Amarista regresa para el tercer choque contra los rapaces, el primero que se disputará en el Zulia.

Amarista se sometió el viernes a exámenes médicos en Denver, para oficializar su contrato con Rockies de Colorado. El jugador publicó una fotografía en la que será su nueva casa, un nevado Coors Field.

En tanto que Omar López tiene que cumplir compromisos laborales con los Astros de Houston, su organización en el norte, que acaba de ascenderle esta semana al puesto de piloto en la sucursal de la divisa en Clase A avanzada.

Cambio de rol

El manager Omar López reveló que el mexicano David Reyes pasará al bullpen, tras su desafortunado debut en el primer juego de la semifinal. El estratega señaló que la presión le pasó factura en su presentación del pasado jueves.

“Fue como un presentimiento. No era que no estaba preparado, pero no lo vi calentando bien antes de lanzar el primer pitcheo y creo que la presión y la ansiedad, quizás lo pudo arropar un poco. No quise tomar riesgo de que se ampliara más el score en el primer inning y por eso lo saque sin que pudiera completar un out. Ahora pasará al bullpen y eso es definitivo”, enfatizó López, quien aseguró que lo ocurrido en el primer encuentro de la semifinal es cosa del pasado.

“Hicimos un gran juego, simplemente no tuvimos suerte. No pudimos dar el batazo oportuno, pero estuvimos fajados hasta el último turno. Los relevistas hicieron su trabajo para aguantarlos a ellos. Son cosas que pasan. Así es el beisbol”, expresó el mandamás.

Horas después, en el segundo encuentro en Puerto La Cruz, la ofensiva de Anzoátegui despertó y ligó de 9-5 con hombres en posición de anotar para ganar con comodidad 7-1 y viajar al nido de Águilas con la serie igualada 1-1.

