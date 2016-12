La octava entrega de Rápido y furioso será la primera de la franquicia —sin contar “Reto Tokio” (2006), ya que es considerado un spin-off— que no cuenta con la actuación de Paul Walker, quien falleció en un accidente en 2013.

Es por eso que no es de extrañar que, cuando faltan cuatro meses para el estreno de The Fate of the Furious, el protagonista de la película, Vin Diesel, compartiera una foto de ambos con un sentido mensaje para recordar a su amigo y compañero de elenco. “El arduo trabajo de producción, la desafiante tarea de filmar este último capítulo. Lograr un récord con el debut del tráiler y sorprender al mundo con lo que implica esta oscura carretera…”, publicó el actor junto a una imagen de ambos en los MTV Movie Awards de 2002.

“Tú, Pablo, me has dado la fuerza, propósito y resolución. Te prometo que haremos algo de lo que estarás orgulloso y ruego que así sea… Te extraño. ¡La familia ante todo!”, agregó.

La película, que se estrena este 13 de abril en los cines nacionales, contará además con las actuaciones de Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jason Statham, Jordana Brewster, Scott Eastwood, Elsa Pataky, Charlize Theron, Helen Mirren y Kurt Russell, entre otros.

Redacción web