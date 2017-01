El coordinador Nacional (E) de Voluntad Popular, Freddy Guevara, convocó una movilización para el próximo 23 de enero.

“Convocamos al pueblo de Venezuela a una gran movilización el 23 de enero para iniciar la lucha popular de calle para que vengan nuevas elecciones presidenciales para lograr un cambio en el país”, dijo en rueda de prensa.

En ese orden de ideas, indicó que este debe ser el planteamiento con el cual se debe arrancar el año 2017.

“Voluntad Popular asume la tarea de presentar (este planteamiento) a toda la Unidad, y llevarlo a los sectores de la sociedad”, acotó.

Destacó que solo las acciones de calle le devolverán al pueblo la libertad. “Toda la población movilizada es quien debe iniciar un gran proceso de movilización nacional, y una lucha popular incansable que ponga en tres y dos a la dictadura y que el gobierno se le haga insoportable mantenerse en el poder por la vía de la fuerza. Solamente asumiendo todos nosotros este camino es que podremos conseguir la libertad”.

Asimismo, aseveró que la labor esencial que tiene hoy la AN, la Unidad y la tolda naranja que representa “es organizar y movilizar al pueblo hasta generar una gran situación nacional que lleve al gobierno y a la dictadura a saber que no es posible mantenerse más en el poder y eso es solamente posible hacerlo con la movilización del pueblo en la calle”.

De igual forma, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional afirmó que “si el gobierno no reconoce el pueblo, el pueblo no puede reconocer al gobierno. Si el gobierno no deja al pueblo votar, el pueblo no puede dejar a la dictadura gobernar”.

Apuntó que desarrollarán en la AN junto a los otros partidos políticos de la Unidad un planteamiento para que se avance en una consulta pública: “Ojalá pueda utilizar los recursos del CNE pero que no pueda depender de ellos (…) así que con maquinitas o sin maquinitas aquí tenemos que avanzar en la legitimidad y en el poder originario para que la gente se exprese y por qué no con participación del oficialismo”.

Con información de Sumarium