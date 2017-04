Cuando escuchamos en los medios a personeros del gobierno conversar incisivamente sobre el tema del golpe de Estado contra el gobierno por parte de quien sea, pues miran el fantasma de las asonadas hasta en las carmelitas de pie descalzo de cualquier congregación religiosa, sencillamente creo que eso lo miran cada vez que se ven al espejo ya que en nuestra historia contemporánea el último golpe de Estado contra las instituciones democráticas fue la asonada militar e intento de magnicidio del 4 de febrero, el cual lideraron los oscuros “líderes militares” que han llevado al país al foso socioeconómico en el cual está sumergida hoy nuestra sociedad venezolana, aupado en ese entonces por canales de TV como RCTV, El Nacional y los mal llamados notables.

Visto este preámbulo y mirando nuestra despensa y neveras, sintiendo nuestros bolsillos vacíos o a veces llenos de papel moneda que no tiene ningún valor adquisitivo para cubrir las mínimas necesidades, pregunto Yo. Valió la pena está mal llamada revolución para el pueblo?

Definitivamente, la respuesta está en las reflexiones supra mencionadas, está en nuestro estómago, en nuestros bolsillos y en nuestra triste mirada cuando recibimos el monto de nuestros depósitos quincenales producto del trabajo de ocho horas diarias. Pero ante una situación como esta el régimen contraataca usando tres vertientes aparte de la principal que es seguirnos dividiendo 1) El terrorismo laboral o acoso social a instituciones o fuerzas vivas a través de la justicia o de la violencia. 2) Usar la justicia como látigo político para llevar a las mazmorras del régimen o a la inhabilitación política a quienes asomen aspiraciones políticas. 3) Atacar con violencia a través de los cuerpos policiales o a través de las bandas armadas de adeptos al régimen quienes cobran sus servicios por cualquier partida de algún ente del Estado.

Ante esto usaron la táctica dilatoria del “Diálogo” usando a intermediarios como el expresidente Zapatero, el mismísimo Papa mientras esto sucedía a puertas cerradas con los menos calificados representantes de la oposición, el pueblo esperaba ansioso ante una solución electoral concertada para sacar la válvula de presión social al país, pero nada sucedió. Ante una situación como esta el régimen usa la vieja táctica de para tratar de apaciguar al pueblo “Mientras la justicia no existe aparece la caridad para silenciar al pueblo”.

We will come back

Paralelamente para continuar con el libreto que desde La Habana envían al colector del bus socialista venezolano el CNE saca desde la chistera de algún mago rezagado, la aplicación que obliga a validar a los partidos políticos de oposición, recibiendo una rotunda respuesta de rechazo en la cual millones de venezolanos acudieron a las colas de sus partidos para dar un espaldarazo a la democracia que el pueblo desea y merece, millares de jóvenes que no han visto en su vida más que este adefesio de sistema político salieron a las máquinas electorales a validar quizá no por su comunión ideológica que probablemente ni conozcan, sino porque quieren ver lo que sus padres o abuelos le narraron de lo que era una democracia. Terminada las validaciones y aun sin respuesta a una salida electoral en la cual gobernadores a pesar que después de un año de haberse cumplido la fecha para llamar a elecciones aún no se han hecho, pero más allá aún no solo con un llamado a elecciones para alcaldes y gobernadores se podría solucionar esta situación, No! Aquí lo importante es cambiar el modelo socio económico, poner al país a producir, no en jardineras de apartamentos por Dios, a gran escala en las fincas que expropiaron para nada, a las empresas que se robaron para nada, el significado de revolución es un cambio social fundamental en la estructura de poder o la organización que toma lugar en un periodo relativamente corto o largo dependiendo la estructura de la misma para avanzar en positivo, pero no, aquí vivimos una involución corrupta que solo ha servido para quebrar a un país.

Hoy el pueblo está en la calle y recordamos la frase del padre de la democracia tras la pérdida electoral de 1978 de AD “We will come back”.

José Hurtado Moy.

[email protected]